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Kahramanmaraş'ta sular çekilince gizemli manzara ortaya çıktı! Gören şaştı kaldı

İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta sular çekilince gizemli manzara ortaya çıktı! Gören şaştı kaldı

KAHRAMANMARAŞ'ta Sır Barajı'ndaki suyun azalmasının ardından yaklaşık 30 yıl önce terk edilen köy ortaya çıktı. Taş yapılar ve evler drone ile görüntülendi.

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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Avşar Mahallesi, 1991 yılında Ceyhan Nehri üzerindeki Sır Barajı havzasında kalınca o dönemde alınan kamulaştırma kararının ardından zorunlu olarak boşaltılmış ve köydekiler bölgeyi terk etmişti. Yağışların azlığı ve yaşanan kuraklık sonrası 30 yıl önce baraj göleti içinde yer alan köyün kalıntıları 5 ay önce ortaya çıkmıştı. Yaz mevsimi nedeniyle suların daha da azaldığı barajda ortaya çıkan gizemli manzara drone ile görüntülendi. 

Görüntülerde, ortaya çıkan taş ev kalıntıları, çeşme ve iki adet köprü de gün yüzüne çıktı. Boşalan baraj göletinin arazisinde ise çevre halkı tarafından çeşitli ürünler ekiliyor. Bölge sakinlerinden Ejder Zencir, “Suyun altında kalan ve şu anda görünen yer eski köy. Suyun son bir yılı kaldı ve bölgeye bent yapılarak suyun üst tarafta kalması sağlanacak deniliyor” dedi. Suların çekildiği alana mısır eken Erol Zencir ise, bölgenin havasının daha farklı olacağını söyledi. Tarlasını sulayan çiftçi Bayram Yurdusev da, "Su kaynakları gittikçe kayboluyor. Barajlardan eski köyler ortaya çıkıyor ve suyumuz azalıyor" dedi.

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