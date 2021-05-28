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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Taksim Camii paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Taksim Camii paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak olan Taksim Camii'ne ilişkin bir paylaşım yaptı.

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2017 yılında inşasına başlanan Taksim Camii, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Taksim Camii'nin açılışıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Soylu, "Bazı hayaller vardır, onları gerçekleştirmek yalnızca lidere nasip olur. 1994'te, Taksim Camii'nin inşa edilmesi hayalini, inanç, kararlılık ve sebatla nihayete erdiren Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'a şükranlarımızla... Taksim Camii'nin açılışı hayırlara vesile olsun inşallah" dedi. 

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