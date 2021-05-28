Altında yeni zirve! Gram altın 522 lirayı gördü

Gram altın kurdaki artışın etkisiyle 522 liraya kadar çıktı. Altında bu haftaki değer kazancı yüzde 2,5'i buldu. Çeyrek altın da 855 liradan alıcı buluyor. İşte haftanın son işlem gününde altın fiyatları...

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Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 520,5 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 518,3 liradan tamamladı.

Son altı ayın en yüksek seviyesi

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 9 kasım 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 522,4 lirayı gördü.

Çeyrek altın 855 lira

Gram altın saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 520,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 855 lira, Cumhuriyet altını da 3.505 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.890 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, altının ons fiyatındaki gerilemeye karşın yurt içinde yükseliş eğilimindeki dolar kurunun altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Teknik açıdan ons altında 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler,1.870 ve 1.855 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.