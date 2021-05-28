İstanbul Taksim Camii açıldı işte 4 bin kişilik Taksim cami içinden görüntüler

İSTANBUL'un en önemli merkezlerinden birine yapılan Taksim Camii'nin mimarları Şefik Birkiye ve Selim Dalaman oldu. Taksim camiinin yapımına 17 Şubat 2017 tarihinde başlandı. 28 Mayıs 2021 cuma günü açılışı yapılan Taksim Camii, çelik kapısı, kubbesindeki yazısı ve özel dokuma halıları ile dikkat çekiyor.