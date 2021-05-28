İstanbul Taksim Camii açıldı işte 4 bin kişilik Taksim cami içinden görüntüler
İSTANBUL Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, bugün açıldı. İşte Taksim camiinin içinden ve dışından görüntüler...
İSTANBUL'un en önemli merkezlerinden birine yapılan Taksim Camii'nin mimarları Şefik Birkiye ve Selim Dalaman oldu. Taksim camiinin yapımına 17 Şubat 2017 tarihinde başlandı. 28 Mayıs 2021 cuma günü açılışı yapılan Taksim Camii, çelik kapısı, kubbesindeki yazısı ve özel dokuma halıları ile dikkat çekiyor.
Taksim Camii'nin yapımı uzun yıllardır tartışılan bir konuydu. İtirazlar, eleştiriler, hukuki sorunlar hep gündemdi. Taksim Cami bugün ibadete açıldı. Taksim'e cami Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için vaatlerinden biriydi.
Taksim Cami, hemen yanında yer alan Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi ve Taksim Maksemiyle de Taksim Meydanı'nda ayrı bir bütünlük oluşturdu.
Her bir bölümü en ince ayrıntısına kadar düşünülen camide otopark, sergi alanı, konferans salonu aş evi ve Dijital İslam Kütüphanesi de yer alıyor.