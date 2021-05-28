BIST 1.420
DOLAR 8,58
EURO 10,44
ALTIN 521,99
HABER /  GÜNCEL

Amanos Dağları PKK'ya dar edildi Osmaniye'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Amanos Dağları PKK'ya dar edildi Osmaniye'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Osmaniye'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.

Abone ol

İl Jandarma Komutanlığı Komando özel harekat timleri ve korucuların katıldığı "Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç 2021-123 Operasyonu" kapsamında Amanos Dağları'nda yapılan arama tarama faaliyetlerinde PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak tespit edildi.      

Sığınakta çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.      

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak imha edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sedat Peker'e koruma verilmesinde sorumlu tutulan Mustafa Çalışkan'dan açıklama
Dışişlerileri Bakanı Maas duyurdu! Almanya Namibya’daki soykırımı itiraf etti
Yasin Börü davasında yeni gelişme! 20 sanık için karar verildi
Los Angeles Lakers seride öne geçti!
İstanbul'daki vahşet! Meslektaşını öldüren doktorun cezai ehliyeti araştırılacak
Düzce'de 'askere gideceğiz' dediler gerçek kısa sürede ortaya çıktı
Mustafa Cengiz: Beni düşman olarak görenlerle çalışmam mümkün değil
Kahramanmaraş'ta sular çekilince gizemli manzara ortaya çıktı! Gören şaştı kaldı
Namibya’da soykırım mağdurları, Almanya’nın 'tazminatsız özrünü' kabul etmiyor
LGS sınav yerleri öğrenme 2021 TC ile LGS sınav yeri sorgulama
Yorumlar