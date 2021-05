LGS 2021 ne zaman kaç soru sorulacak LGS kaç dakika?

Liselere geçiş sınavı olan LGS sınavı 2021 yılında 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.90 sorunun sorulacağı LGS sınavı saat 09.30'da başlayacak. LGS sınav yerleri ve LGS sınav giriş belgesi alma ekranı MEB tarafından e okul üzerinden erişime açıldı. Peki LGS sınav yeri nasıl öğrenilir?

Binlerce öğrencinin sabırsızlıkla beklediği LGS sınav yerleri MEB tarafından e okul üzerinden öğrencilerin erişime açıldı. İsteyen 8. sınıf öğrencisinin gireceği LGS sınavı 2021 yılında 6 Haziran'da yapılacak. Toplamda 90 sorunun sorulacağı LGS sınavında öğrencilere 155 dakika verilecek ve LGS sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak. Şimdi ise öğrenciler LGS sınav yerimi nasıl öğrenirim, LGS sınav giriş belgesini nasıl alırım araştırması yapıyor.

LGS sınav giriş belgesi alma:

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecektir.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS ne zaman kaç soru sorulacak: LGS 2021 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.

LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli türünde toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.