Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii açılışında konuştu: İstanbul fethine de hediyedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuştu. Erdoğan, ''Milletimiz 150 yıllık hayaline bugün kavuşmuştur. Ezanları susturmaya kimsenin gücü yetmeyecek.'' dedi. Erdoğan, caminin yarın 568. yıldönümü olan İstanbul'un fethine hediye olduğunu söyledi.

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İstanbul Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdığı ilk Cuma Namazı ile ibadete açıldı. Kalabalık meydanda da namaz kıldı. Taksim yapılan caminin açılışı öncesi Taksim Meydanı ve cami çevresine Isparta'dan gelen gül suyu sıkıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası Taksim Camii'ne Kur'an-ı Kerim hediye etti. Erdoğan, açılışın ardından açıklamalar yaptı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

- Taksim Camimiz, İstanbul'un sembolleri arasındaki seçkin yerini şimdiden almıştır. İlk cuma namazını eda ettiğimiz Taksim Camimizin İstanbul'umuz, ülkemiz ve Alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mimarından sanatçısına işçisine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum. Mimarisiyle tarihi Beyoğlu’na uyumu yanında, mühendislik yöntemiyle de ülkemizde ve dünyada sayılı projeler arasında yer alan camimiz, İstanbul’un sembolleri arasındaki seçkin yerini şimdiden almıştır.

- Caminin yerinde mescit bile yok ve burada maalesef cami yapımına müsaade yok ve adeta kümes gibi bir yerde gazeteler üzerinde müminler namazlarını eda etmeye çalışıyorlardı. Taksim Camii, yaklaşık 1,5 asırlık bir mücadelenin ardından İstanbul'umuza kazandırılmıştır. Taksim Camisi'ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Cami-i Kebir'e verilen bir selam, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum.

- Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı’nın kesişim noktasında yer alan camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur’an nidaları kıyamete kadar eksik olmayacaktır. Son dönemde Büyük Çamlıca Camii'nin tamamlanması ve Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının ardından İstanbul'a kazandırdığımız bu üçüncü önemli manevi mirasın, asırlar boyunca şehrimizi bir kandil gibi ışıtacağına inanıyorum.

- Envaiçeşit hile ve desiseyle fitneyle yalanla tuzakla milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozamayanlar camilerimizi de hedef almıştır. Ezanları susturmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Taksim Camii önünden yankılanan sesin, ülkemiz üzerinde hesapları olan emperyalistleri, terör destekçilerini, insanlık düşmanlarını rahatsız ettiğinden şüpheniz olmasın.

- Milletimizin bin yıldır canı pahasına koruduğu, alın teriyle yükselttiği, gözünden bile sakındığı vatanını parçalamak, devletini zayıflatmak, uhuvvetini bozmak için uğraşanların sonu yine hüsran olacaktır. Milletimiz 150 yıllık hayaline bugün kavuşmuştur. Bu uzun mücadele döneminde camimizin vücut bulması konusunda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.