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Sedat Peker suç örgütüne yapılan operasyonda örgütün kilit ismi Çanakkale'de gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı
Sedat Peker suç örgütüne yapılan operasyonda örgütün kilit ismi Çanakkale'de gözaltına alındı

SEDAT Peker suç örgütüne yapılan operasyonlarda adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik dün İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Sedat Peker Suç Örgütü'ne İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, 9 Nisan'da 63 kişiye yönelik yapılan operasyonlarda adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik İstanbul ve Çanakkale'de bugün bir operasyon daha gerçekleşti.

Saklandığı lüks villada yakalandı

Aranan kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, dün düzenlenen operasyonda yakalanamayan ve firari olarak aranan örgüt içerisinde kilit rol oynayan Abdullah S., Çanakkale saklandığı lüks villada, gözaltına alınırken, U.B., ve Ü.G., isimli kişiler saklandıkları ev ve işyerlerinde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Çok sayıda dijital materyal ve cep telefonları ele geçirildi

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve cep telefonlarına ele geçirildiği bildirildi.

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