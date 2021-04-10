Adreslerde yapılan aramalarda, 20 tabanca, üç tüfek, bin 602 mermi, iki çelik yelek, sekiz telsiz, bir uzun namlulu silah dürbünü ve çok sayıda çek ve senet ele geçiren polis çete elebaşı Peker’in Beykoz’da bulunan villası ile lüks otomobilinde de arama yaptı.