Sedat Peker'in villasında dikkat çeken ayrıntı! Kimse görmesin diye yaptırmış
SEDAT Peker ve örgütüne yönelik dünkü operasyonda gözaltına alınınların işlemleri sürüyor. Öte yandan Peker'in Beykoz'daki villasında çok dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Peker onu kimse görmesin diye yaptırmış...
İstanbul polisi dün Sedat Peker ve adamlarına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Kuzey Makedonya polisi tarafından sınır dışı edilince Kosova’ya sığındığı iddia edilen suç örgütü elebaşı Sedat Peker ve 10 adamı yakalanamazken, 52 örgüt üyesi yakalandı. Öte yandan villada yapılan aramada bir detay dikkatlerden kaçmadı.
Türkiye genelinde, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “nitelikli yağma”, “gasp”, “rüşvet”, “yaralama”, “tehdit” ile “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” gibi birçok suça karıştıkları gerekçesiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2018 Aralık ayında başlatılan soruşturma kapsamında, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in de arasında bulunduğu 63 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Savcılık kararıyla dün sabaha karşı harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul merkezli Ankara, Hatay, Trabzon, Kocaeli, Konya ve Sakarya illerinde 121 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. İnsansız hava araçlarıyla keşif yapılan ve özel harekat ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda 52 örgüt mensubu adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 20 tabanca, üç tüfek, bin 602 mermi, iki çelik yelek, sekiz telsiz, bir uzun namlulu silah dürbünü ve çok sayıda çek ve senet ele geçiren polis çete elebaşı Peker’in Beykoz’da bulunan villası ile lüks otomobilinde de arama yaptı.