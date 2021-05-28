BIST 1.419
DOLAR 8,59
EURO 10,43
ALTIN 523,76
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

KPSS lisans sınavı 2021 ne zaman saat kaçta kaç soru yapılacak?

KPSS lisans sınavı 2021 ne zaman saat kaçta kaç soru yapılacak?

KPSS lisans oturumu için başvurular bugün yani 28 Mayıs'ta başlıyor. 1 Ağustos'ta yapılacak olan KPSS lisans sınavı başvuruları nasıl yapılır, son ne zaman? Peki KPSS 2021 başvuru ücreti bu sene kaç para olacak, ödemeler hangi bankaya yapılacak?

Abone ol

KPSS 2021 başvuruları için heyecan başladı. 2021 KPSS başvuruları bugün yani 28 Mayıs'ta başlıyor. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT başvuru tarihleri 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak. Peki 2021 KPSS başvuru ücreti ne kadar olacak?

KPSS geç başvuru tarihi ne zaman:
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT geç başvuru tarihleri 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde alınacak.

2021 KPSS sınav tarihleri: KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 1 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1. Gün 7 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.
Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2. Gün 8 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.
Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak:
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

KPSS başvuru ücreti: 2021 yılı KPSS oturumları için güncel sınav ücreti henüz açıklanmadı. Ancak geçen yıl her bir oturum için KPSS başvuru ücreti 80 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl bu ücretin yüzde 29 zamlı olması bekleniyor. Bu yılki KPSS ücretleri açıklandığında haberimizde yer alacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Sedat Peker suç örgütüne yapılan operasyonda örgütün kilit ismi Çanakkale'de gözaltına alındı
Bartın'da nöbetçi kulübesinde şok eden intihar! Silah sesini duyanlar şaştı kaldı
Ekrem İmamoğlu'na iddianame şoku! 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii açılışında konuştu: İstanbul fethine de hediyedir
Kayseri'deki vahşet! Küçük Alperen'i döverek öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi
Ali Babacan: Ülkemiz her anlamda zor bir dönemden geçiyor
Son dakika! Selahattin Demirtaş'a hapis cezası
Burak Elmas listesini divan kuruluna teslim etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Azerbaycan paylaşımı
12 kişiyi öldürmüştü! Restoran bodrumunda kazı yapıldı: 53 yıl sonra...
Yorumlar