BIST 1.422
DOLAR 8,56
EURO 10,44
ALTIN 524,25
HABER /  POLİTİKA

İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Dişişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’la görüştü.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman arasında gerçekleşen görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler kapsamlıca ele alındı. NATO zirvesinin gündemi ve zirve marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşecek olan görüşmenin konuları değerlendirildi.

Görüşmede Afganistan, Suriye, Libya, Yukarı Karabağ ve Ukrayna gibi bölgesel meselelerde barış ve istikrarın sağlanması için ortak çalışmaya devam edilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı. Filistin’de ateşkesin sağlanmasından duyulan memnuniyet dile getirilirken, İsrail’in saldırgan tutumundan vazgeçmesi konusunda baskı yapılması ve iki devletli çözüm çerçevesinde kalıcı barış için somut adımlar atılmasının gereğinin altı çizildi.

Türkiye’nin ulusal güvenlik endişelerinin hatırlatıldığı görüşmede PYD ve FETÖ konusundaki beklentiler ABD tarafına iletildi. Görüş ayrılıklarına rağmen ilişkilerimizin stratejik bir anlayışla ve pozitif gündemle ilerletilmesinin önemine değinildi.

Türkiye-ABD ilişkilerinin karşılıklı güven ve aktif işbirliğine dayalı bir yaklaşımla ele alınması gerektiği belirtildi. İki önemli NATO müttefiki olarak Türkiye-ABD işbirliğinin, ittifakı güçlendirdiği ve yeni sınamalar karşısında küresel barış ve istikrara katkı sağladığına vurgu yapıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir Çiğli'de sankta unutulan çantayı sahibine ulaştıran işçilerin ödülü bakın ne oldu!
Batman'da tarlada etçil çekirge görüldü
26 yaşındaki Emre, balık tutarken kalp krizinden öldü
Salgında aşı yaptırmamak kul hakkına girer mi? Diyanet İşleri Başkanlığı cevap verdi
Milas'ta korkutan orman yangını
Son dakika FETÖ'nün sözde Ümraniye sorumlusu sahte kimlik ile yakalandı
Beykoz'daki silahlı çatışmada otoparkçıyı öldüren saldırganın evinden cephanelik çıktı
Vali Yerlikaya ile İBB Başkanı İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde anmaya katıldı
Bilim insanları, müsilaj sorunu için Marmara'ya açıldı
TOKİ’nin 'borcunu erken ödeyene yüzde 20 indirim' kampanyası bitti
Yorumlar