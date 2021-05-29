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Son dakika FETÖ'nün sözde Ümraniye sorumlusu sahte kimlik ile yakalandı

Son dakika FETÖ'nün sözde Ümraniye sorumlusu sahte kimlik ile yakalandı

FETÖ’nün İstanbul yapılanmasında hakkında yakalanma kararı bulunan sözde Ümraniye Bölge Sorumlusu Hüseyin G., 'gaybubet evinde' sahte kimlik ile yakalandı

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)/Paralel Devlet Yapılanması (PDY) mensuplarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY'nin İstanbul yapılanmasına mensup teröristlerden biri daha ele geçirildi.

Şüpheli, örgütün hücre yapılanması olan 'gaybubet evinden' saklanırken yakalandı.

Sözde Ümraniye Yeşilvadi büyük bölge sorumlusu olduğu belirlendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hüseyin G., 27 Mayıs saat 20.00 sıralarında sahte kimlik ile yakalandı.

Üzerinde, Mustafa Hulisi E. adına düzenlenmiş sahte kimlik bulunan şüphelinin, sözde Ümraniye Yeşilvadi Büyük Bölge Sorumlusu olduğu tespit edildi.

ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi
Örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelinin, FETÖ'nün üst yönetimiyle irtibat ve iltisaklı kurumda SSK kaydı bulunduğu belirlendi.

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