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Beykoz'daki silahlı çatışmada otoparkçıyı öldüren saldırganın evinden cephanelik çıktı

Beykoz'daki silahlı çatışmada otoparkçıyı öldüren saldırganın evinden cephanelik çıktı

BEYKOZ'da 2 grup arasında yaşanan çatışmada otopark işi yapan İbrahim Bağcı'yı öldüren şüpheli saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin evinin apartman boşluğunda, uzun namlulu otomatik silah, kar maskesi, keskin nişancı dürbünü, çelik yelek ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

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Beykoz Merkez Mahallesi'nde 16 Şubat'ta, 2 grup arasında çıkan ve dakikalarca süren silahlı çatışmada İbrahim Bağcı(36) vurularak hayatını kaybetti, emlakçılık yapan Halitağa K.(41) de yaralandı. Otoparkçılık yapan Bağcı'nın daha önceden 14 kez polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışma sonunda  İbrahim Bağcı'yı öldüren 

şüphelinin Gökhan Ç. olduğu belirlendi. Şüpheli, 27 Mayıs günü, bulunabileceği adreslere eş zamanlı operasyon yapılarak, yakalandı.

Küçük bir cephanelik çıktı

Gökhan Ç. gözaltına alınırken saklandığı evde, arama yapan polis, ilk anda suç unsuruna rastlamadı. Ancak evin tuvalet penceresinden apartman boşluğuna açılan alan kontrol edildiğinde uzun namlulu otomatik silah, kar maskesi, çelik yelek, keskin nişancı dürbünü ve çok sayıda mermi bulundu.

ZIRHLI POLİS ARACIYLA GÖTÜRÜLDÜĞÜ ADLİYEDE TUTUKLANDI

Şüpheli Gökhan Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından zırhlı polis aracına bindirilerek Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine konldu. Yetkililer, silahlı çatışmayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü söylediler.

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