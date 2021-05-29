TOGO kuleleri nedeniyle CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la karşı karşıya gelen ve CHP'den ihraç edilen Sinan Aygün, "Mansur Yavaş bize çökmeye çalışıyor. Ergenekon'da yapılan kumpas neyse aynı kumpas devam ediyor" dedi.

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Haber Global'de Buket Aydın'ın sunduğu 'Koltuk' programının konuğu iş adamı ve siyasetçi Sinan Aygün oldu. Sinan Aygün, TOGO kuleleri krizinden CHP'ye, Melih Gökçek'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar pek çok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a karşı whatsapp ihbar hattı açtığını söyleyen Aygün, "Bunlarda suç unsuru görürsem savcılığa yollayacağım" dedi. İşte programdan öne çıkanlar:

CHP ile yollarınız nasıl ayrıldı?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun togo kuleleri konusunda yardımcı olmaması 1. Bilerek isteyerek olmadığını düşünüyorum. Gücü yetmedi. Masaya vuramadı. İki CHPli kavga ediyor. Sen şimdi ülke yönetmeye talipsin. İki kişinin arasını yapamıyorsun sen. Genel başkanımızda bu vardır. Ben de televizyona çıkıp anlattım bunları. Beni ihraç ettiler, disipline sevk ettiler. Partime zararım dokunmuş. Partiden uzaklaşmamın sebebi, benim derdimi Kemal Beye anlatıp çözememem, Beyaz tv'ye canlı yayına telefonla bağlanıp bunları anlatmam. Hepsi bu.

İddia edildiği gibi inşaatı 20 bin metrekareden 120 bin mekterakeye çıkardınız mı?

Böyle bir şey eşyanın tabiatına aykırı. 20 bin metrekare inşaat 100 bin metrekare olması mümkün mü? Böyle bir iddia var. Eğer öyle bir iddia varsa ben buradan sizin vasıtanızla alacağım kazmayı küreği kendim yıkacağım o binayı. Hiç 20 bin metrekare inşaatta 120 bin metrelik fazlalık olur mu? Peki oldu diyelim, sen 9 sefer denetledin bu inşaatı. Bunun 3'ünü sen denetledin. Yazılar burada. Mansur Yavaş'ın benimle ilgili bir tane bile olumsuz yazısı yok. Bu inşaat kötüdür diye.

Melih Gökçek'in avukatı ve sizin avukatınız aynı kişi mi?

Büyükşehir'in avukatıyla benim avukatım aynı. Melih Gökçek'in avukatlığını yapıyor mu? Yapıyor o da doğru. Biz Büyükşehir Belediyesi ile aynı taraftayız. Mimarlar Odası dava açıyor bize. Belediye bana diyor ki, plana dava açıldı, gelin sizde müdahil olun buraya. Sizi ilgilendiriyor bu konu diyor. Biz de Büyükşehir ile beraber müdahil oluyoruz.

Togo kuleleriyle ilgili düğüm nasıl çözülür?

Mansur bey pazartesi günkü meclis toplantısında bu konuya değindi. "Ben buraya yıkım kararı çıkartacağım, yıkım kararı da ne diyorsa uyacağım" dedi. Daha önce yıkım kararı çıkardı. Ben mahkemeye başvurdum. Bakın bu yıkım kararı. 14 Temmuz'da yıkımı durdurdu. Mansur Yavaş'ı yola çıkardılar, geri döndüremiyorlar. Hala yıkacağım diyor. Bakın yıkım olmaz diyor. Yıkımı durdurdu. İtiraz ettiler. İtiraz reddi de oldu. 1 ay önce çıkan karardan kendisinin de haberi yok. Yıkamazsınız burayı diyor kararda.

Buranın değeri kaç para? Sırf rantı 900 trilyon diyorsan ver 750 trilyon kökünü vereyim binanın.

Mansur Yavaş bize çökemeye çalışıyor. Ergenekon'da yapılan kumpas neyse aynı kumpas devam ediyor. Rüşvet iddiasında bulunmadım. Bu suç irtikaba giriyor dedim.

İntikam alıyor. 2014'ün, 2019'un seçimlerin intikamını alıyor. 2014'te çalınan paraları, geri partiye kazandıranı bütün partililer biliyor. 2019'da bir şey kopartamadı. Geldi bunu yaptı bana. Açık söylüyorum. Ve yalvardım da gelip bunu sana anlatayım diye.

Gökçek'e destek çıkıyor mu?

Melih Gökçek'le şöyle bir yakınlığım var: Ben 14 sene Ticaret Odası başkanlığı yapacağım. O da 23 sene Belediye Başkanlığı yapacak. Ben de size diyeceğim ki öyle pek yakınlığım yok. Bizim en büyük mesai harcacağımız kişi belediye başkanıdır zaten.

Hiç kamu işi yapmadım, yapmam da zaten. Babamın bana vasiyetidir bu. Görevim gereği MElih Gökçek'i tanımak zorundayım. Benim görevim budur. Bir derdimiz olsak Melih Gökçek'e gidiyorduk. 2019 seçimlerinde ben Mansur başkanın yanındaydım.

Gelsin yıksın duruyor. Bekliyorum ama gelirken de 750 800 milyon lira para getirsin. Yıkabilir, devlet yıkar parasını verir. Dağ başı mı burası?

Rüşvet iddiasıyla ilgili söz konusu okulun maliyeti üzerinden bir varsayımda mı bulunuyorsunuz?

Yapalım dediler okulu. Benim ofisime geldiler. Bu olaylardan üç gün evvel, bir hanımefendi var hukuk müşaviri. Mansur bey buna demiş ki "Mahkemeye başvurmayı düşünmediğimizi kendisine iletin" diyor. Böyle bir şey olur mu. Dedim ki birisi benimle dalga geçiyor herhalde. Ertesi gün belediyeye çağırdılar beni, abi ne vereceksin dediler. Bunu kimse inkar etmiyor. 25 milyon olayı da bu. Biz okulun parasını istemeye gittik diyorlar.

Kapı kapı geziyorlar. Biz okulun parasını istemeye gittik diyorlar. Böyle bir şey olur mu devlette. Bir kere okul 25 milyon değil. Okul 5 milyon 200 bin. Okul yapayım dedim, mahkeme kararı iptal etti. 25 milyonu kimse inkar etmiyor zaten.

FETÖ'ye kaynak sağladınız mı?

FETÖ'ye kaynak sağladığımla iddia etti beni. Hemen o TOGO arsası yanındaki arsa, FETÖ'cü olduğu iddia edilen bir adamın kardeşlerinin arsasıydı. Onlardan aldım arsayı ben. Bir adam FETÖcüyse kardeşi de FETÖ'cü olur mu?