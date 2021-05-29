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Anadolu yakasında birçok ilçede 13 saat su kesintisi

Demirören Haber Ajansı
Anadolu yakasında birçok ilçede 13 saat su kesintisi

İSKİ, Anadolu yakasında birçok ilçede 13 saat su kesintisi yapılacağını açıkladı.

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İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla;  1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi. 

Açıklamada su alamayacak yerler şu şekilde belirtildi:

- Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye İlçeleri.   

- Sancaktepe ve Üsküdar'da : Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri. 

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