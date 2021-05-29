Sağlık Bakanlığı 'Temaslı Takibi Rehberi'ni güncelledi: Test sonucu negatif çıksa bile...

Sağlık Bakanlığı, varyant virüslerin yayılımının önüne geçilmesi için 'Temaslı Takibi Rehberi'ni güncelledi. Yakın temaslılar için, 10 gün olan karantina süresi 14 güne uzatılırken, koronavirüs test sonucu negatif çıkanlara ilişkin madde de dikkat çekti.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenimi ve Filyasyon Rehberi' güncellendi. Bir önceki rehberde yakın temaslılar için, 10 gün olan karantina süresi 14 güne uzatıldı. Bu kişilerin karantinası daha önce 7. günde yapılan test sonucu negatif çıkarsa bitiyordu.

Yeni rehberde test için bekleme süresi de 10 güne uzatıldı. Varyant tespit edildiğinde de karantina süresi 14 gün. Ancak bu durumda süre test sonucu negatif çıksa bile değişmeyecek.

Aşı olanlarla ilgili değişiklik

Aşı olanlarla ilgili de önemli değişiklikler var. Aşı olanlara daha önce temas durumunda karantina gerekmiyordu. Yeni rehbere göre ise yakın temaslı olurlarsa onlar da 14 gün karantinaya alınacak.