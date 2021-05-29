Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu oldu Erdoğan tebrik etti

Bakü’de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda büyükler kategorisinde Türkiye’ye ilk altın madalyayı getiren milli sporcumuz bir kez daha göğsümüzü kabarttı.

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Cimnastikteki milli gururumuz Ayşe Begüm Onbaşı, bir kez daha büyük bir başarıya imza attı. Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 19 yaşındaki başarılı sporcumuz, finalde bireysel kadınlar kategorisinde 21.850 puanla dünya şampiyonluğuna uzanıp Türk spor tarihine adını yazdırdı. Ayşe Begüm, 2019 yılında Portekiz'de düzenlenen 6. Cantanhede Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nı da birincilikle noktalamıştı. Milli sporcumuz, Haziran 2016'da Güney Kore'de gerçekleştirilen Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nda da 15-17 yaş kategorisinde altın madalya kazanıp bir ilke imza atmıştı.

Erdoğan'dan tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de tarih yazan Ayşe Begüm Onbaşı'yı telefonla arayıp tebrik etti. Milli sporcumuz ise Erdoğan'a "Türk kadınının gücünü göstermiş olduk. Türk sporuna ve Cimnastik Federasyonu'na verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ederim" ifadesini kullandı. Erdoğan ayrıca Twitter hesabından şu mesajı yayınladı: "Türkiye seninle gurur duyuyor Ayşe kızım. Senin ve tüm genç evlatlarımın başarılarının devamını canı gönülden diliyorum. Gözlerinden öpüyorum. Nice şampiyonluklara..." Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından şampiyon sporcumuzu tebrik etti.