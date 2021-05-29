Nihat Özdemir'den 'küme düşme kaldırılsın' talebine yanıt

TFF Başkanı Nihat Özdemir, ''Bu sezon, geçen sezon gibi değil. Şartları herkes biliyordu ve kendini ona göre hazırladı. Hemen her takım, benzer sıkıntıları yaşadı. Ne bir eksik, ne bir fazla. Bu yüzden, bu sezon için kimsenin bizden düşmeyi kaldırmak, lige çıkartmak, 19’u 20 yapmak gibi bir beklentisi olmasın.'' dedi.

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Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından küme düşme tartışmaları alevlendi. Geçen sezon son 8 maçın pandemiye denk gelmesi sonrasında kulüpler TFF'ye başvurmuştu. Alınan karar neticesinde küme düşme kaldırılmıştı.

Süper Lig'de Erzurumspor, Denizlispor, MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği ile birlikte bu sezon küme düşmüştü. Bu sezonun da pandemi şartları nedeniyle zorlu geçtiği ve geçen sezonla benzer özellikler taşıdığı gerekçesiyle kulüpler bir kez daha TFF'nin kapısını çaldı. Buna göre, Denizlispor, Gençlerbirliği, Erzurumspor, Akhisar ve Bölgesel Amatör Lig'e düşen 16 kulüp resmi olarak "Küme düşme kaldırılsın" talebinde bulundu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir konuyla ilgili olarak ilk kez Milliyet'ten Cemal Ersen'e konuştu. Geçen sezon takımların pandemiye hazırlıksız yakalandığını ifade eden Özdemir, bu nedenle kulüpleri dinleyerek oybirliğiyle küme düşmenin kaldırıldığını ifade etti.

'Ayrı bir şekilde değerlendirmek gerekiyordu'

Özdemir şu ifadeleri kullandı; “Geçen sezon, Mart ayında bu salgına herkes hazırlıksız yakalandı. Futbolu, işi, gücü unuttuk, bambaşka bir dünya içinde bulduk kendimizi. Geçen sezonun son 8 haftası öncesinde 3 ay futbol oynanmadan tamamlandı. Bu yüzden, ayrı bir şekilde değerlendirmek gerekiyordu. Bazı futbolcular yurt dışına gitti, bazıları futbol oynamak istemedi, bir çok sorun yaşandı. Durum böyle olunca, Kulüpler Birliği’nin oy birliği ile bizlere getirdiği öneri üzerinde mutabakat sağlayarak tüm liglerde düşmeyi kaldırdık.

'Geçen sezon ne ilan ettiysek, statü ne ise o uygulanacak'

Bu sezon, geçen sezon gibi değil. Şartları herkes biliyordu ve kendini ona göre hazırladı. Hemen her takım, benzer sıkıntıları yaşadı. Ne bir eksik, ne bir fazla. Bu yüzden, bu sezon için kimsenin bizden düşmeyi kaldırmak, lige çıkartmak, 19’u 20 yapmak gibi bir beklentisi olmasın. Geçen sezon ne ilan ettiysek, statü ne ise o uygulanacak. Sonraki sezonlarda hem Süper Lig hem de TFF 1. Lig’deki takım sayısını 18’e düşürmeyi hedefliyoruz.

Serdar Tatlı ve ekibi

Serdar Tatlı ve ekibinin çalışmalarından memnunum. Sezon içindeki eleştirilere, algılara karşı her zaman dimdik durdu ve kimseye taviz vermeden işini çok iyi yaptı.Ben istikrardan yanayım. Yıllardır, her sezon MHK Başkanı değişiyor. Biri gidiyor diğeri geliyor, hadi sonra sil baştan. Bu olmaz. Serdar Tatlı ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni sezonun planlamalarını birlikte yapacağız. Kimin ne söylediği benim için önemli değil.

'Fırat Aydınus devam edecek'

Fırat Aydınus, Türkiye’nin en iyi hakemlerinden biri. Talimatlarımıza göre yaş limitini doldurduğu için hakemlik dönemi sona erdi. Fırat Aydınus, bu sezon da çok başarılıydı. Gördük ki, yurt dışında fiziği yeterli olduğu sürece, 50 yaş üstüne kadar maç yöneten hakemler var. Bu yüzden 47 yaş sınırını biraz daha üste çıkarmayı planlıyoruz. Böylelikle sadece yaşı nedeniyle mesleğine veda etmek zorunda kalacak hakemlerimizin futbolumuza bir süre daha hizmet etmelerine olanak sağlayacağız.

Seyirci alınacak mı?

Yeni sezonla birlikte, biz de taraftarların tribünde olmasını istiyoruz. Çok özledik. Sezon içinde, zaman zaman seyirci kararı aldık, ancak vaka sayılarının artış göstermesi kararlarımızı değiştirdi. Bilim Kurulu ve TFF Sağlık Kurulu’nun önerilerini dikkate aldık. Önce, stat kapasitesinin belirli oranı ile başlayabiliriz. Aşılamanın artışı, vaka sayılarının azalması ile inşallah bir süre sonra dolu tribünler önünde maçlarımızı oynatırız.

'Letonya maçı canımı sıktı'

Sportif olarak en çok canımı sıkan, Dünya Kupası elemelerinde Hollanda ve Norveç’i mağlup ettikten sonra evimizdeki Letonya beraberliği oldu. 3-1 önde olmamızın avantajını değerlendiremedik ve Letonya’ya karşı yine galip gelemedik. Üçte üç ile başlasak, harika olurdu, ancak yine de grupta lideriz. Sonuna kadar da böyle devam edeceğine inanıyorum. Önümüzde bir de dünya şampiyonası elemeleri var. Aynı hız ve ivme ile yolumuza devam edeceğiz.”