Spor spikeri Fikret Engin hayatını kaybetti

Ünlü spiker ve televizyon programcısı Fikret Engin hayatını kaybetti. Bay Tahmin programıyla hafızalara kazınan Engin, 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek hastaneye kaldırılmıştı...

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Ünlü spiker ve televizyon programcısı Fikret Engin bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fikret Engin'in 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldığı ve gece saatlerinde hayatını kaybettiği bilgisi edinildi.

Haberin yayılmasının ardından spor basını emekçileri ve sevenleri taziye dileklerinde bulundu. Fikret Engin, Murat Özarı ile birlikte TV8'deki Bay Tahmin programıyla hafızalara kazınmıştı.

Arkadaşı Murat Özarı son durumunu paylaşmıştı

Engin'in yıllarca birlikte program yaptığı kader arkadaşı Murat Özarı, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Canim kardeşim, kader arkadaşım yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor...Dualarınızı eksik etmeyin...Allah yardımcın olsun fikretim..." ifadelerini paylaşmıştı.

Fikret Engin kimdir?

Fikret Engin Tv8 ekranlarında spor spikeri ve sunucu olarak çalışma hayatını sürdürüyordu. Daha önce Süper Fm, Star Tv ve Atv ekranlarında spiker ve program sunucusu olarak yer aldı. Ayrıca Teleon Tv’de spikerlik yaptı.

Aslen Bursalı

1973 yılında dünyaya gelen Fikret Engin aslen Bursa’lıdır. Bursa’da dayısına ait bir kumaşçı dükkanında çalıştı. O dönemde Bursa AS TV yöneticileri tarafından keşfedilen Engin, uzun süredir Tv8 ekranlarında Murat Özarı ile birlikte Bay Tahmin isimli programı sunmaktaydı

Evli ve bu evliliğinden iki oğlu vardı.