Papa, cinsel istismar kriziyle ilgili son noktayı koydu

Papa Françesko, Köln Başpiskoposu Kardinal Rainer Maria Woelki'nin cinsel istismar iddialarını ele alışını incelemek üzere Stockholm ve Rotterdam Piskoposlarını Köln'e gönderiyor.

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Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko, aylardır devam eden cinsel istismar krizi ile ilgili olarak son noktayı koydu.

Papa bu bağlamda, Köln Başpiskoposu Kardinal Rainer Maria Woelki'yi denetlemek üzere Stockholm ve Rotterdam Psikoposlarını Almanya'nın en büyük piskoposluk bölgesi olan Köln'e gönderme kararı aldı.

Cinsel istismar iddialarının ele alınışı incelenecek

Papa Françesko tarafından gönderilen ziyaretçiler olarak adlandırılan Stockholm Piskoposu Kardinal Anders Arborelius ve Rotterdam Piskoposu Johannes van den Hende Papa’dan aldıkları geniş yetkilerle Köln Başpiskoposluğu'nda cinsel istismar iddialarının ele alınışını inceleyecek.

Ziyaret, haziran ayının ilk yarısında yapılacak

Köln Başpiskoposluğu’ndan yapılan açıklamada, haziran ayının ilk yarısında yapılacağı belirtilen ziyaret sırasında Kardinal Rainer Maria Woelki'nin "muhtemel hatalarının" inceleneceği bildirildi. Ancak daha önce Köln'de görev yapan Hamburg Piskoposu Stefan Heße'nin ve açığa alınan piskopos yardımcıları Dominikus Schwaderlapp ve Ansgar Puff'un da ziyaretin odak noktalarında olacağı belirtildi.

2014 yılında başpsikoposluk görevine gelen Woelki, Papa’nın iddiaları bağımsız olarak incelemek için müdahil olmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Cinsel istismar krizi, birçok istifaya neden olmuştu

Köln Başpiskoposluğu aylardır devam eden cinsel istismar krizi nedeniyle birçok istifaya sahne oldu.

Son olarak mart ayında yayımlanan bir rapor Woelki'nin görevini ihlal etmediğini ortaya koymuştu. Söz konusu rapor Hamburg Piskoposu Hebe'yi suçlu çıkarmış, Hamburg Piskoposu da bunun üzerine istifasını sunmuştu. Ancak skandal bununla sona ermedi. Zira Almanya'da Kilise'ye bağlı çeşitli bölgelerden Köln Başpiskoposu Woelki'ye yönelik olarak "kişisel olarak sorumluluk alması" talebi geldi.