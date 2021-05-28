Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuran'ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Cami açılışının ardından Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi'nde gerçekleşen hafızlık icazet programında Kuran'ı Kerim okudu. Ali İmran Suresi'ni okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii'nde kılınan ilk cuma namazının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geçti.

Burada İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri için düzenlenen hafızlık icazet törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan da hafızlığını tamamlayarak icazet belgesini aldı.

Erdoğan'ın kuran tilaveti beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti icra ederek, davetlilere Kur'an-ı Kerim ziyafeti sundu. Ali İmran Suresi'ni okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. O anlara ilişkin görüntüler, sosyal medya kullanıcılarından beğeni topladı.