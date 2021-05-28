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Melek Mosso sevgilisi var mı Melek Mosso gerçek adı nedir?

Melek Mosso sevgilisi var mı Melek Mosso gerçek adı nedir?

Aynı zamanda müzik öğretmeni olan Melek Mosso'nun gerçek adı Melek Davarıcı'dır. Aslen Kayserili olan Melek Mosso 32 yaşında. 9 yaşında bağlama çalarak müziğe başlayan Melek Mosso evli mi, sevgilisi var mı?

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Söylediği şarkılar ile konuşulan şarkıcı Melek Mosso bu akşam Kuzey'in Oğlu programına konu olacak. Aslen Kayserili olan Melek Mosso, 32 yaşında. İşte Yıldız Tilbe'nin şarkılarını yeniden yorumlayarak dikkatleri üzerine çeken Melek Mosso'nun hayatına dair merak edilenler..

Ünlü şarkıcı Mosso, 11 Kasım 1988 tarihinde Kayseri’de dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamlayan şarkıcının asıl soyismi ‘Davarcı’dır. Melek Mosso ismi ise İtalyanca bir müzik terimi olan ve ‘gittikçe hızlanarak’ anlamına gelen ‘Mosso’ kelimesinden geliyor.

Melek Mosso, 9 yaşında bağlama çalmaya başlayarak müziğe başladı. Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrenimine devam etti. Yan flütle şarkı söylemeyi sürdürüyor. Bir firmanın düzenlediği şarkı yarışmasında jüri özel ödülünü kazanmayı başardı ve Akustikhane stüdyolarında kayıt şansını yakaladı. ‘O Ses Türkiye’ yarışmasına katıldı. 2018 yılında Youtube kanalında Yıldız Tilbe’ye ait ‘Vursalar Ölemem’ şarkısını coverladı ve bu parça yaklaşık 15 milyon kez dinlendi.

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