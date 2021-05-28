BIST 1.422
DOLAR 8,56
EURO 10,44
ALTIN 522,02
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Valentin Rosier için 6 milyon euroluk teklif

Valentin Rosier için 6 milyon euroluk teklif

Fransız kulübü Marsilya, Valentin Rosier için Sporting'e 6 milyon euroluk teklif yaptı.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta zafere büyük katkı sağlayan Fransız sağ bek Valentin Rosier, siyah-beyazlı taraftarların kalbini kazanmıştı. Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi sona eren Rosier için Fenerbahçe iddiası da ortaya atılmıştı. Fakat Fransız oyuncuda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Haziran ayı gelmesine rağmen geleceği belli olmayan Fransız sağ bek için flaş bir gelişme yaşandı. Rosier için kulübü Sporting'e yüksek bir bedelle transfer teklifi yapıldı.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Marsilya, Valentin Rosier için Sporting'e tam 6 milyon euroluk teklif yaptı.

Record Gazetesi'nin haberine göre ise Portekiz kulübü gelecek sezon oyuncuyu kadrosunda düşünmediğini ilettiği Rosier'den "Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum, onlarla anlaşın" cevabını almıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Karaman'da şaşkına çeviren olay! Otomobili çalındı zannetti gerçek bambaşka çıktı
Haluk Levent evli mi kızı Ela'nın annesi kimdir?
Emine Erdoğan'dan Taksim Camii paylaşımı
Her şey saatler içinde oldu! Denizli'de jandarma kapıya gelince anladı
Afyonkarahisar'da kayıp iki kız çocuğu bir evin gizli bölmesinde bulundu
Adana'da 'kötülüklerini bilmiyorsunuz' deyip iğrenç olayı anlattı! Davada şok eden karar
Haluk Levent kaç yaşında aslen nereli evli mi eşi kimdir?
Juventus'un yeni hocası belli olu
Cristiano Ronaldo'dan takım arkadaşlarına: Ayrılmak istiyorum
Samsun'da 47 yaşındaki işçi feci şekilde can verdi! Gözyaşları sel oldu
Yorumlar