Valentin Rosier için 6 milyon euroluk teklif

Fransız kulübü Marsilya, Valentin Rosier için Sporting'e 6 milyon euroluk teklif yaptı.

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Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta zafere büyük katkı sağlayan Fransız sağ bek Valentin Rosier, siyah-beyazlı taraftarların kalbini kazanmıştı. Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi sona eren Rosier için Fenerbahçe iddiası da ortaya atılmıştı. Fakat Fransız oyuncuda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Haziran ayı gelmesine rağmen geleceği belli olmayan Fransız sağ bek için flaş bir gelişme yaşandı. Rosier için kulübü Sporting'e yüksek bir bedelle transfer teklifi yapıldı.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Marsilya, Valentin Rosier için Sporting'e tam 6 milyon euroluk teklif yaptı.

Record Gazetesi'nin haberine göre ise Portekiz kulübü gelecek sezon oyuncuyu kadrosunda düşünmediğini ilettiği Rosier'den "Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum, onlarla anlaşın" cevabını almıştı.