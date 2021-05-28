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Samsun'da 47 yaşındaki işçi feci şekilde can verdi! Gözyaşları sel oldu

İhlas Haber Ajansı
Samsun'da 47 yaşındaki işçi feci şekilde can verdi! Gözyaşları sel oldu

SAMSUN'da kullandığı beton mikserinin altında kalarak ezilen sürücü hayatını kaybetti.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Tuncay Karataş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir beton firmasında çalışan 47 yaşındaki Süleyman Devecioğlu 55 K 5745 plakalı beton mikseri ile bir inşaata beton götürüp geri dönerken bilinmeyen bir sebeple aracını durdurup altına girdi. Bu sırada aniden hareket eden beton mikseri, sürücü Süleyman Devecioğlu'nu ezdi. Olay yerine polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Süleyman Devecioğlu'nun aracını altında ezilerek olay yerinde öldüğü tespit edildi. Devecioğlu'nun mesai arkadaşları gözyaşı döktüler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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