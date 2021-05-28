Bursa'da 30 yıl sonra tekrar başladılar! ABD Kanada'dan sipariş yapıyor
BURSA'da iki kırsal mahallede proje kapsamında oluşturulan atölyelerde üretilen ürünlere yurt dışından sipariş yağıyor.
Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği projeyle, dağ ilçelerinden Keles'e bağlı Sorgun ve Harmancık'ın Karaca mahallelerinde el dokuması kumaş tezgahları satın alınarak atölyeler kuruldu.
Geleneksel "kara tezgah"ta dokuma tekniklerini bilen kadınlar ile usta öğreticiler, genç kadınlara teknikleri öğreterek dokumacılıkta ustalaşmalarına destek verdi.
Kadınların binbir emekle tezgahlarda ipek ve pamuklu iplik kullanarak dokuduğu kumaşlardan üretilen bornoz, peştamal, yemek takımı, masa takımı gibi ürünler Bursa ipeğinin yaşatılmasına ve tanıtılmasına katkı sağlıyor.
Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi üretim sorumlusu Mehmet Ünal, AA muhabirine, 6 yıl önce başladıkları projeyle ilk olarak yaşlı nesildeki hafızayı gelecek kuşağa aktarmayı hedeflediklerini söyledi.