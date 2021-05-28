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Osmaniye'de evlenmek isteyen babasını öldürmüştü! Cennet olayı hatırlamıyormuş

Osmaniye'de evlenmek isteyen babasını öldürmüştü! Cennet olayı hatırlamıyormuş

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, yeniden evlenmek istediğini söyleyen babası Sinan Korkmaz'ı (45) bıçaklayarak öldüren Cennet Korkmaz'ın, (20) ifadesinde aralarında yaşanan tartışmayı bildiğini, ancak olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

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Olay, 26 Mayıs günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Savrun Mahallesi, Derviş Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Eşinden boşanan 3 çocuk babası Sinan Korkmaz, kızı Cennet Korkmaz'a yeniden evlenmek istediğini söyleyince tartışma çıktı.

Kapının önünde tartışma sürerken evliliğe karşı çıktığını belirten Cennet Korkmaz, tekrar içeri girip mutfaktan aldığı bıçakla geri döndü. Korkmaz, babasını göğsünden yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Sinan Korkmaz, çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı, ancak doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından suç aleti bıçakla polise teslim olan Cennet Korkmaz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cennet Korkmaz’ın polise verdiği ifadesinde babasıyla yaşadıkları tartışmayı anlattığını, ancak olay anını hatırlamadığını öne sürdüğü belirtildi.

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