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Düzce'de iğrenç olay hastanede ortaya çıktı! 11 yaşındaki kız her şeyi anlattı

Düzce'de iğrenç olay hastanede ortaya çıktı! 11 yaşındaki kız her şeyi anlattı

DÜZCE’de, yanına gelen 11 yaşındaki torununun durumundan şüphelenen anneanne, küçük kızı hastaneye götürünce hamile olduğu ortaya çıktı.

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Olay, Düzce’nin Derelitütüncü Mahallesi’nde meydana geldi. Annesi A.K. ile birlikte İstanbul’da  yaşayan  11 yaşındaki kızı A.K., Düzce’de oturan anneannesinin yanına geldi. Anneanne, torununun durumundan şüphelenerek küçük kızı hastaneye götürdü. Hastanede yapılan muayenede kızın hamile olduğu ortaya çıktı. Durum Emniyet  Müdürlüğü ile  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne haber verildi.

Çocuk İzleme Merkezi’ne götürülen çocuğun burada annesinin dini nikahla birlikte yaşadığı H.Ç.’nin cinsel istismarına uğradığını söylediği öğrenildi. A.K. koruma altına alınırken şüpheli H.Ç ve  kızın annesi A.K,. İstanbul Anadolu Adliyesi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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