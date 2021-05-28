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Bahçelievler'de 5 katlı binada yangın çıktı

Bahçelievler'de 5 katlı binada yangın çıktı

Bahçelievler'de 5 katlı binanın 3. katında yangın çıkarken, 12 kişi merdiven yardımıyla tahliye edildi.

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İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, televizyondan kaynaklı yangın çıktı. 5 katlı apartmanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, tüm daireyi sardı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, dumanların apartmanı sarmasıyla vatandaşlar binada mahsur kaldı.

12 kişi tahliye edildi 
İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla, dairelerde mahsur kalan 3’ü bebek olmak üzere toplamda 12 vatandaşı tahliye etti.

Dairede maddi hasar meydana geldi 
Dumandan etkilenen çocukların ilk müdahalesi ambulansta yapıldı.

Yangında tahliye edilen vatandaşların durumu iyi olduğu öğrenilirken, haberi alan bir kişi baygınlık geçirdi. Yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.

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