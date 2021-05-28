Sedat Peker'e koruma verilmesinde sorumlu tutulan Mustafa Çalışkan'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Sedat Peker'in iddialarının ardından Peker'e koruma polisi verilmesinde sorumluluğuna işaret ettiği Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, "Benim gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak? Bir görelim bakalım” dedi.

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Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik “Koruma polisimi sen vermedin mi?” iddiasının ardından, Soylu katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sedat Peker’e özel polis koruması verilmesiyle ilgili olarak Soylu, “16 Ocak 2015’te DHKP-C tehdidi ile kendisine koruma veriliyor. Şimdi esas iş bundan sonra. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, terörden sorumlu müdür de Mustafa Çalışkan. Nurettin Demir Kadıköy Emniyet Müdürü. Özgür Taşdemir emniyet müdürü ihraç edildi. En irtibatlı olduğu kişi Sedat Peker. 2015 yılında sanal bir tehditle Nurettin Demir kardeşinden kalan DHKP-C mirasıyla bir kurgu yapar ve koruma verilir” ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından Mustafa Çalışkan’a yönelik soruşturma başlatılacağı ve açığa alınacağı iddia edildi.

Soylu’nun işaret ettiği Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

- “Türkiye’deki en dürüst insanı neden dolayı açığa alacaklar çok merak ediyorum. Çıksın bir görelim bakalım. Türkiye’de insanlar var. Dürüst siyasetçiler var. En başta Sayın Cumhurbaşkanı var. Mustafa Çalışkan gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak bir görelim bakalım. Çok merak ettim”

MUSTAFA ÇALIŞKAN İLE TAŞDEMİR İLİŞKİSİ Gazetesi Barış Pehlivan, Mustafa Çalışkan ile FETÖ işinden ihraç edilen eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir ilişkisine dair şunları yazdı:

- "İhraç edilmişti. Ama daha kısa süre öncesine kadar İstanbul’un en kritik polis müdürlerindendi. FETÖ Borsası’nda kazandığı paralara, ByLock’tan aldığı rüşvetlere, kapattığı dosyalara dair onlarca suçlama vardı hakkında. Ama sanki bir el hep onu koruyordu. O elin dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan olduğu konuşulurdu. Taşdemir’i “manevi oğlu” gibi gördüğü söylenirdi."

Peker'e koruma talebinde FETÖ izi

Emniyet Genel Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ'den ihraç edilen eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Nurettin Demir, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in DHKP-C tarafından tehdit edildiği ve bu nedenle Peker'e koruma gerektiğine yönelik olarak 16 Ocak 2015'te İstanbul Emniyet Müdürlüğünün terör ve istihbarat birimleri arasındaki yazışmaları başlatmıştı.

İstanbul İl Koruma Komisyonu 6 Mart 2015'te toplanarak Peker için polis yakın koruma kararı aldı. Aynı komisyon tarafından Peker'e koruma verilmesiyle ilgili karar 2016, 2017, 2018 ve 2019'da da uzatıldı.

Adı "FETÖ borsası" iddialarına karışan ve meslekten ihraç edilen eski İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir'in, 2017'de İstanbul Valiliği'ne, "DHKP-C’nin Okmeydanı’nda suç örgütü elebaşına ait kumarhaneye saldırılar düzenleyebileceği" uyarısının yer aldığı bir tutanak gönderdiği tespit edilmişti.