Beşiktaş'tan Galatasaray'a sert yanıt: Alkış istemiyoruz, gölge etmeyin yeter

Galatasaray'ın 7-0 sona eren Beşiktaş-Hatayspor maçının incelenmesinin talep etmesine siyah-beyazlı cepheden set bir cevap geldi.

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Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, Galatasaray'ın siyah-beyazlıların Hatayspor'u 7-0 mağlup ettiği maçın incelenmesi talebiyle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden sert bir açıklama yayımlayan Erol Kaynar, "Siz hala kalede Zalad mı var zannediyorsunuz? Hani alkışlayacaktınız? Bu ne hazımsızlık, bu ne cüret! Beşiktaş'ın bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiği tüm spor kamuoyu tarafından dile getirilmişken, bütün şampiyonluklarını şerefi ile oynayarak hakkı ile kazanan Beşiktaşımızın aklı sıra üstüne atılmak istenen iftiraların kanun önünde hesabını sormak boynumuzun borcudur. Sizden alkış da istemiyoruz, gölge etmeyin yeter!" ifadelerini kullandı.