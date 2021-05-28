BIST 1.419
DOLAR 8,59
EURO 10,43
ALTIN 523,76
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Galatasaray'a sert yanıt: Alkış istemiyoruz, gölge etmeyin yeter

Beşiktaş'tan Galatasaray'a sert yanıt: Alkış istemiyoruz, gölge etmeyin yeter

Galatasaray'ın 7-0 sona eren Beşiktaş-Hatayspor maçının incelenmesinin talep etmesine siyah-beyazlı cepheden set bir cevap geldi.

Abone ol

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, Galatasaray'ın siyah-beyazlıların Hatayspor'u 7-0 mağlup ettiği maçın incelenmesi talebiyle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden sert bir açıklama yayımlayan Erol Kaynar, "Siz hala kalede Zalad mı var zannediyorsunuz? Hani alkışlayacaktınız? Bu ne hazımsızlık, bu ne cüret! Beşiktaş'ın bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiği tüm spor kamuoyu tarafından dile getirilmişken, bütün şampiyonluklarını şerefi ile oynayarak hakkı ile kazanan Beşiktaşımızın aklı sıra üstüne atılmak istenen iftiraların kanun önünde hesabını sormak boynumuzun borcudur. Sizden alkış da istemiyoruz, gölge etmeyin yeter!" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Hatayspor ile oynadığı maç öncesi Kamerunlu futbolcu Aboubakar'ın Akdeniz ekibinin savunma oyuncusu Billong'la görüştüğü ve mili takım sözü verdiği iddia edilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bahçelievler'de 5 katlı binada yangın çıktı
Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı
Düzce'de iğrenç olay hastanede ortaya çıktı! 11 yaşındaki kız her şeyi anlattı
İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu teslim oldu
Sedat Peker suç örgütüne yapılan operasyonda örgütün kilit ismi Çanakkale'de gözaltına alındı
Bartın'da nöbetçi kulübesinde şok eden intihar! Silah sesini duyanlar şaştı kaldı
Taksim Camii imamı kimdir Taksim Camii maliyeti ne kadar?
Ekrem İmamoğlu'na iddianame şoku! 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii açılışında konuştu: İstanbul fethine de hediyedir
Taksim Camii özellikleri neler nasıl gidilir? Taksim Camii nerede?
Yorumlar 5 yorum