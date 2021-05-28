Tiktok fenomeni Alexone, videolarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor

“TİKTOK’un en iyi içerik üreticisi Alexone Özel'in 90 milyon kişi tarafından videoları ve sesleri paylaşıldı. Günlük canlı yayınlarına 400.000 kişi girerek rekorlar kırıyor.

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“TİKTOK’un en iyi içerik üreticisi Alexone Özel'in 90 milyon kişi tarafından videoları ve sesleri paylaşıldı. Günlük canlı yayınlarına 400.000 kişi girerek rekorlar kırıyor. Sosyal medya video içerik üreticisi ve yönetmenliği kariyerinin en anlamlı basamaklarından biri olarak anılarına kazındı.

Alexone Özel, sosyal medya video yönetmenliği dünyanın ve ülkemizin dijital medyada yapılmış en prestijli işleri arasına girmeyi başardı. Farkındalık yaratan Alexone Özel, ''Kendim için yönetmenlik yapacağım aklıma gelmezdi.'' dedi.

Alexone, sosyal medyada canlı yayınları ve talk showlarının dijital medya yönetmenliğini yine kendisi yaptı. Video içerikleri, canlandırmaları ve seslendirmeleri ile sosyal medyada bugüne kadar yapılmış en kaliteli prodüksiyonlara imza atmaya devam ediyor.

Mesleki kariyerine 1998 yılında başlayan Alexone, Çocukluğundan beri sanatla müzikle iç içe olan bir mesleğe sahip olmak istemiştir. Müzik ve Sanat’a olan düşkünlüğü Özel’i; hep yeni bir şeyler öğrenmeye teşvik etmesine sebep oldu.



Fotoğrafçılık, Film ve Yönetmenlik eğitimi almayı çok isteyen Alexone Özel; 2001 yılında İngiltere’ye giderek Birleşik Krallık’ın önde gelen Sinema okullarından birisi olan LONDRA FİLM OKULU ( London Film School)’da 6 yıl eğitim aldı. Yönetmenlik anlamında ilk kariyer yolculuğu 2001 yılında bu eğitim sürecinin başlangıcı ile oldu.



İngiltere’de gerek çalıştığı işlerle gerekse sanatsal eğitimi ile farklı bakış açıları yakalayan Alexone; ‘’Fotoğraf, Sinema, Film ve Yönetmenlik’’ alanında oldukça iyi bir eğitim almasının yanı sıra iş deneyimleri ile de bunu harmanlayan Alexone 2007 yıılında Türkiye’ye döndü.



Prdüktör olarak Yönetmenlik kariyeri 2014 yılı ile start verdi. 8 yıldır gerek Prodüktör gerekse Yönetmen olarak oldukça kaliteli işlere imza attı. Yönetmenlik ve prodüksiyonlar anlamında oldukça önemli işlere imza attı. Süper Star Ajda Pekkan, Lübnanlı Şarkıcı ve İş Kadını Nancy Ajram’la , Güven Yüreyi gibi, iş, sanat, cemiyet ve bürokrasi dünyasından bir çok isimle çalıştı. 2018 yılında ilk video klibini Güven Yüreyi için çekti.

2014 yılında başlayan Yönetmenlik Yolcuğunda bir çok kişi , kurum , kuruluş ile çalışmalar yürütmüş ve başarılı projeleri hep konuşuldu. mükemmelliyetçi ve istikrarlı duruşu her zaman prodüktör ve yönetmenlik kariyerinde ona kolaylık sağlamıştır.



8 yıldır yönetmenlik serüveni, bu sefer 2021 Ocak ayında Tiktok Sosyal Medya Platformuna girmesiyle farklı bir hal alarak, kariyerinde yepyeni bir sayfa açılmasına vesile oldu. Kısa bir zaman aralığında Tiktok için ürettiği video içerikler, seslendirmeler ve canlandırmalar bir anda büyük kitlelerin dikkatini çekmeye başladı.

Tiktok ve Instagram reels için çekmiş olduğu bütün videoların yönetmenliğini kendisi yaptı. Videolarında oyunculuk yeteneği; ses ve görüntü kalitesiyle birleşince bir anda, ‘’Sosyal Medya Mecraları’’nda bugüne kadar yapılmış ilk olma özelliği taşıyan en özel Prodüksiyonlara imza attı.



Ülkemizde iş dünyasından, sanat yaşamına, cemiyet hayatından bürokrasi hayatına kadar bir çok kesimin ve Sosyal Medya Fenomenlerinin bile dikkatini çeken Alexone Özel; ‘’Sosyal Medya Gösteri Adamı’’ olarak sanatsal içerikleri ile dolu Videoları; Türk Ulusal ve Yerel Basınında yer aldı.



Tiktok Sosyal Medya Mecrasında her gün canlı yayınlar yaparak ve bu canlı yayınların Yönetmen koltuğuna gene kendi oturan Alexone Özel; Son 1 aydır Tiktok canlı yayınlarında ilk sırada olmaya devam ediyor.



Bunun yanı sıra ‘’İçerik Üreticisi ve Video Yönetmeni’’ meslek kariyeri ise; Yeni Dünya Düzeni’nde kazandığı son mesleği olacaktır.