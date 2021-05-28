BIST 1.419
DOLAR 8,59
EURO 10,43
ALTIN 523,76
HABER /  DÜNYA

Fransa'da polis karakoluna saldırı düzenlendi bir polis memuru yaralandı

Fransa'da polis karakoluna saldırı düzenlendi bir polis memuru yaralandı

FRANSA'nın batısındaki Nantes yakınlarında bulunan karakolda, bir polis memuruna bıçaklı saldırı düzenlendi.

Abone ol

Fransa'nın Nantes kenti yakınlarında bulunan bir karakolda bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. 1 polis memuru yaralandığı saldırı sonrasında, zanlı kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. 

Fransız kanalları bıçaklı saldırıda yaralanan polis memurunun durumunun kritik olduğu belirtti. 

Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin kaçmadan önce memurun silahını aldığı bildirildi.

İki polis helikopteri ve 200'den fazla polis memurun katıldığı takip sonrasında zanlı yakalandı. Tutuklama sırasında da silahlı çatışma çıktı, bazı polisler hafif yaralandı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin saldırının olay yerine gitti.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakkari'de annelerin sesini müzikle bastıran HDP’ye tepki
Osmaniye'de evlenmek isteyen babasını öldürmüştü! Cennet olayı hatırlamıyormuş
Bahçelievler'de 5 katlı binada yangın çıktı
Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı
Düzce'de iğrenç olay hastanede ortaya çıktı! 11 yaşındaki kız her şeyi anlattı
İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu teslim oldu
KPSS lisans sınavı 2021 ne zaman saat kaçta kaç soru yapılacak?
Sedat Peker suç örgütüne yapılan operasyonda örgütün kilit ismi Çanakkale'de gözaltına alındı
Bartın'da nöbetçi kulübesinde şok eden intihar! Silah sesini duyanlar şaştı kaldı
Taksim Camii imamı kimdir Taksim Camii maliyeti ne kadar?
Yorumlar