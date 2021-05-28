Fransa'da polis karakoluna saldırı düzenlendi bir polis memuru yaralandı

FRANSA'nın batısındaki Nantes yakınlarında bulunan karakolda, bir polis memuruna bıçaklı saldırı düzenlendi.Abone ol
Fransa'nın Nantes kenti yakınlarında bulunan bir karakolda bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. 1 polis memuru yaralandığı saldırı sonrasında, zanlı kaçarak uzaklaşmaya çalıştı.
Fransız kanalları bıçaklı saldırıda yaralanan polis memurunun durumunun kritik olduğu belirtti.
Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin kaçmadan önce memurun silahını aldığı bildirildi.
İki polis helikopteri ve 200'den fazla polis memurun katıldığı takip sonrasında zanlı yakalandı. Tutuklama sırasında da silahlı çatışma çıktı, bazı polisler hafif yaralandı.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin saldırının olay yerine gitti.