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Trabzonspor resmen açıkladı! 5 oyuncu ile yollar ayrıldı

Trabzonspor resmen açıkladı! 5 oyuncu ile yollar ayrıldı

TRABZONSPOR Kulübü, sözleşmesi sona eren 5 futbolcu ile yollarını ayırdı.

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Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2020-2021 sezon sonu itibarıyla sözleşmeleri sona eren profesyonel futbolcularımız Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe'ye kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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