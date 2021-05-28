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Trabzonspor resmen açıkladı! 5 oyuncu ile yollar ayrıldı
TRABZONSPOR Kulübü, sözleşmesi sona eren 5 futbolcu ile yollarını ayırdı.Abone ol
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2020-2021 sezon sonu itibarıyla sözleşmeleri sona eren profesyonel futbolcularımız Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe'ye kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
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