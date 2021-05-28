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Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'un gönlünü almak için Fikret Orman bakın ne yaptı

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'un gönlünü almak için Fikret Orman bakın ne yaptı

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun, Fikret Orman ile yaşadığı aşkta yaşanan gelişme akıllara 'evleniyorlar mı?' sorusunu getirdi.

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'un gönlünü almak için Fikret Orman bakın ne yaptı

33. Beşiktaş Başkanı ve 9. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, bayram tatilini kızları Aslıgül ve Nazlı ile Göcek'te demirli teknesinde geçirmişti. Orman, bayramda ayrı kaldığı  11 yaş küçük sevgilisinin gönlünü almak için harekete geçti. 

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Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'un gönlünü almak için Fikret Orman bakın ne yaptı

53 yaşındaki Fikret Orman, 42 yaşındaki sevgilisi Tuğba Coşkun'un gönlünü almak için Miami'ye tatile götürdü.

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Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'un gönlünü almak için Fikret Orman bakın ne yaptı

Sabah gazetesinden Bülent Cankurt yazısında  "Miami'de yaşayan bir arkadaşım, mutlulukları dillerden düşmeyen aşıkların satın almak için Miami'de ev gezdiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

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Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'un gönlünü almak için Fikret Orman bakın ne yaptı

Bol bol yeni sezon alışverişi de yapan aşıkların Miami'nin ardından tatillerine, Meksika'ya geçip Tulum'da devam edecek.

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