Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun'un gönlünü almak için Fikret Orman bakın ne yaptı

33. Beşiktaş Başkanı ve 9. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, bayram tatilini kızları Aslıgül ve Nazlı ile Göcek'te demirli teknesinde geçirmişti. Orman, bayramda ayrı kaldığı 11 yaş küçük sevgilisinin gönlünü almak için harekete geçti.