Cristiano Ronaldo'dan takım arkadaşlarına: Ayrılmak istiyorum

Cristiano Ronaldo bu yaz Juventus'tan ayrılmak istediğini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

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Juventus cephesi Cristiano Ronaldo'nun takımda kalacağını savunsa da Portekizli yıldız için ayrılık kapısı henüz kapanmadı. İtalyan gazetesi Il Messaggero'nun haberine göre Cristiano Ronaldo, bu yaz Juventus'tan ayrılmak istediğini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

Real Madrid'in Ronaldo'ya geri dönüş kapılarını kapatmasının ardından diğer eski takımları Manchester United ve Sporting yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için beklemede.

Juventus ile Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan ve geride kalan sezonda lig dördüncülüğü yaşayan Ronaldo kariyerinde yeni bir pencere açmak istiyor.

36 yaşındaki Portekiz efsanesi üçüncü sezonunu geride bıraktığı Juventus'ta 101 gol atıp 22 asiste imza attı.