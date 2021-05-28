BIST 1.422
DOLAR 8,56
EURO 10,44
ALTIN 522,02
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Afyonkarahisar'da kayıp iki kız çocuğu bir evin gizli bölmesinde bulundu

Afyonkarahisar'da kayıp iki kız çocuğu bir evin gizli bölmesinde bulundu

 AFYONKARAHİSAR’da kaldıkları sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesindeki bir evin gizli bölmesinde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Abone ol

Merkeze bağlı Sülün beldesinde oturan Bünyamin Y. (48) ve akciğer kanseri rahatsızlığı nedeniyle engelli hale gelen Cennet Y. (42) çiftinin, 4 çocuğundan kızları Sevda Y. (14) 18 Şubat'ta, Gülsüm Y. (15) ise 20 Şubat'ta kayboldu. Yapılan aramalar sonrası Sevda Y., 23 Şubat'ta Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçarslan beldesinde otobüs durağında beklerken bulundu. Bir süre sonra tekrar kaybolan Sevda Y. yeniden bulunup, yurda yerleştirildi.

Gizli bölmede bulundu

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekibi, 23 Nisan'da Sinanpaşa ilçesi Taşoluk beldesinde düzenledikleri operasyonda, Gülsüm Y. ile yine Sevgi Evleri Sitesi'nden yaklaşık 6 ay önce kaçan 16 yaşındaki K.T.'yi, Gülsüm Y.'nin halası Y.Y.'nin evinde gizli bir bölmede buldu. Gülsüm Y. ile K.T. adlı kız çocukları aynı gün Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'ne teslim edildi.

3 tutuklama

Olayla ilgili Y.Y., C.Y., A.Ö. ve M.U. adlı şüpheliler gözaltına alındı. 'Fuhuş', 'fuhuşa aracılık' ve 'evlilik vaadi ile insanları dolandırmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.U. serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da 'kötülüklerini bilmiyorsunuz' deyip iğrenç olayı anlattı! Davada şok eden karar
Haluk Levent kaç yaşında aslen nereli evli mi eşi kimdir?
Cristiano Ronaldo'dan takım arkadaşlarına: Ayrılmak istiyorum
Samsun'da 47 yaşındaki işçi feci şekilde can verdi! Gözyaşları sel oldu
Kurban bayramı tatili kaç gün 2021 7 gün olur mu açıklaması
Trabzonspor resmen açıkladı! 5 oyuncu ile yollar ayrıldı
Tiktok fenomeni Alexone Özel, videolarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor
Altay Bayındır'dan sakatlık açıklaması!
Manisa'da ağaca asılı vaziyetteydi! Son anda görüp kurtardı: Tek bir şey sordu
Antalya'da falezlerde erkek cesedi bulundu! 18 gündür kayıp olan mühendis mi?
Yorumlar