Cinsel saldırıdan suçlu bulunan Bill Cosby şartlı tahliyesini yaktı

'Amerika'nın Babası' olarak bilinen bir zamanların sevilen komedyeni Bill Cosby, cinsel suçlular için önerilen terapiye katılmayarak şartlı tahliye dilekçesinin de reddedilmesine neden oldu.

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2018'de cinsel saldırıdan suçlu bulunan Bill Cosby, 3 yıldan 10 yıla hapis cezasına çarptırıldı. Pennsylvania şartlı tahliye kurulu, Cosby'nin cinsel saldırganlar için hazırlanmış terapi programına katılmayı reddetmesini gerekçe göstererek ağırlaştırılmış 10 yıl hapis cezasından serbest bırakılma dilekçesini geri çevirdi.

Eyalet şartlı tahliye kurulu sözcüsü Laura Treaster, Chasing Cosby kitabının yazarı Nicole Weisensee Egan'ın Facebook paylaşımıyla duyurduğu kararı doğruladı. Cosby'nin bu programa katılmaması halinde kurulun tekrar şartlı tahliyeyi düşünmeyeceğini söyledi.

Cosby'nin sözcüsü Andrew Wyatt, bu sonucu beklediğini söyledi. Wyakk, "Reddedileceğini biliyorduk. Beni aradı ve kursa katılmazsa reddedileceğini söyledi. Masumiyetini başından beri korudu" ifadelerini kullandı.