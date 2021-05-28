Finlandiya Başbakanı Sanna Marin aylık 300 avroluk mutfak masrafları ile gündemde

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, resmi konutu Kesaranta'da bulunduğu dönemde usulsüz olarak kendisi ve ailesi için harcadığı aylık 300 avroluk mutfak masrafları ile eleştiriliyor.

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, başbakanlık konutunda yaşadığı dönemde yaptığı iddia edilen özel mutfak masrafı ile gündemde.

Marin, resmi konutu Kesaranta'da kahvaltıda harcadığı aylık 300 avroluk mutfak masrafları ile eleştirilen hedefi oldu.

Ülkenin en çok satan ulusal gazetesi İltalehti'de yayınlanan haberin ardından olay sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.