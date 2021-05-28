Azerbaycan'dan Ermenistan'a tepki: Buna son verilmeli

Ermenistan bir kez daha ateşkesi ihlal etti. Nahçıvan'da bulunan Azerbaycan askerlerine ateş açıldı, bir asker yaralandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ihlale tepki gösterdi.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan askerinin yaralandığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında omzundan yaralanan askerin hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

İki ülkenin Nahçıvan bölgesindeki sınır hattında yaşanan gerginlikten Ermenistan'ın sorumlu olduğu belirtilen açıklamada Ermenistan'a provokasyonlardan ve durumu kötüleştirebilecek diğer adımlardan kaçınma ve sorumlu davranma çağrısı yapıldı.