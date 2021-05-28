İngiltere'den Johnson and Johnson koronavirüs aşısına onay

İngiltere Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, İngiltere'nin ilaç düzenleme kurumunun tek doz olarak uygulanan Johnson and Johnson'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını onayladığı belirtildi. Bakanlık, Johnson and Johnson'un tek dozluk koronavirüs aşısından 20 milyon doz sipariş ettiğini bildirirken aşının ülkede kullanıma sunulan dördüncü aşı olduğunun altı çizildi.

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İngiltere Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulunun (MHRA) tek doz olarak uygulanan Johnson and Johnson'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını onayladığını belirtti.

Sağlık Bakanı Matt Hancock tarafından yapılan açıklamada, "Bu aşı, Birleşik Krallık'ın son derece başarılı aşılama programına bir başka destek" ifadelerini kullanırken, "Şu anda insanları bu korkunç virüsten korumaya yardımcı olmak için onaylanmış dört güvenli ve etkili aşıya sahibiz" dedi.

Bugüne kadar uygulanan aşıların 13 binden fazla kişinin hayatını kurtardığını belirten Hancock, "Johnson and Johnson aşısı, bu yıl içerisinde yapmayı planladığımız takviye aşı programında etkili bir rol oynayacak" ifadelerini kullandı.