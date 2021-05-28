Fatih gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaja başladı

Fatih sondaj gemisinin, Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaja başladığı açıklandı.Abone ol
Karadeniz’de doğalgaz rezervi keşif çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fatih sondaj gemisi son olarak, Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaja başladı.
Türkali-3'te sondaja başlandı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fatih sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaja başladı." ifadesi kullanıldı.
405 milyar metreküp gaz keşfi
Sakarya Gaz Sahası'nda toplamda 405 milyar metreküp gaz keşfeden Fatih, keşfin ardından Türkali-1 ve Türkali-2 tespit kuyularında sondaj gerçekleştirmişti