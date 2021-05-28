Türkiye 28 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 220 bin 162 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 228 bin 322, can kaybı 47 bin 134 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Mayıs 2021 Cuma günü verilerine göre; son 24 saatte 220 bin 162 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 656 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 164 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 284 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 83 bin 99'a çıktı.

Toplam test sayısı 53 milyon 478 bin 278'e ulaşırken; vaka sayısı 5 milyon 228 bin 322, vefat sayısı 47 bin 134, ağır hasta sayısı 1454 oldu.