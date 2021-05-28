BIST 1.422
DOLAR 8,57
EURO 10,45
ALTIN 523,65
HABER /  SAĞLIK

Türkiye 28 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 28 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 220 bin 162 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 228 bin 322, can kaybı 47 bin 134 oldu.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Mayıs 2021 Cuma günü verilerine göre; son 24 saatte 220 bin 162 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 656 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 164 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 284 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 5 milyon 83 bin 99'a çıktı.

Toplam test sayısı 53 milyon 478 bin 278'e ulaşırken; vaka sayısı 5 milyon 228 bin 322, vefat sayısı 47 bin 134, ağır hasta sayısı 1454 oldu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

ÖNCEKİ HABERLER
Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuran'ı Kerim okudu
Azerbaycan'dan Ermenistan'a tepki: Buna son verilmeli
Mehmet Ağar istifa etti! Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetimindeydi
Karadeniz'de bela olan Amerikan beyaz kelebeği ile entegre mücadele uyarısı
Tokat tarlalarında 9 liraya mal edilen kiraz markette 20 liraya alıcı buluyor
İngiltere'den Johnson and Johnson koronavirüs aşısına onay
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin aylık 300 avroluk mutfak masrafları ile gündemde
Melek Mosso sevgilisi var mı Melek Mosso gerçek adı nedir?
Cinsel saldırıdan suçlu bulunan Bill Cosby şartlı tahliyesini yaktı
Yaz aylarının gelmesi piyasayı hareketlendirince fiyatlar bir anda fırladı
Yorumlar 5 yorum