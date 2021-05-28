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Meral Akşener'in Taksim Camii paylaşımı olay oldu

Meral Akşener'in Taksim Camii paylaşımı olay oldu

Taksim Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Haziran 2013'te yaptığı 'Taksim Camii' paylaşımı yeniden gündem oldu.

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19 Ocak 1994'te henüz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmemiş olan Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası sırasında gazetecilere Taksim Camii'ni nereye inşa edeceklerini gösterip bilgiler verirken söylediği, "İnşallah buranın temelini atmak bize nasip olur" ifadelerini kullanmıştı. Bir dönem tartışmalara neden olan Taksim'e camii projesini Erdoğan, hem başbakanlığında hem de cumhurbaşkanlığında gündeme taşıdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Gezi kalkışması sırasında AK Parti iktidarının Taksim'e camii değil AVM yapacağına inandığı bir paylaşımda bulunmuştu. Temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii'nin ibadete açılmasıyla o paylaşım 8 yıl sonra bir kez daha gündeme geldi. Akşener, paylaşımında, "Mücahitken Taksim'e cami yapmak istemişlerdi, şimdi müteahhit oldular Taksim'e AVM yapacaklar" ifadesini kullanmıştı.

Özalan'dan hatırlatma

Akşener'in o mesajını paylaşan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya'yı açamaz demişti, açıldı. Taksim'e cami yapamaz demişti, yapıldı. Bir tane doğru tespiti veya öngörüsü yok. O yüzden lider olamadı, gidip CHP'nin piyonu oldu."

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