BIST 1.422
DOLAR 8,56
EURO 10,44
ALTIN 523,31
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

MEB'den "telafi eğitimi" açıklaması

MEB'den

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2 Temmuz'da başlayacak telafi eğitimde yer alacak öğretmenlerin gönüllülük esasıyla yapılacağını ve öğretmenlere ek ders ücreti ödeneceğini açıkladı.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan yaz döneminde başlatılacak telafi eğitimlerine katılımın öğretmenler için ‘gönüllülük’ esaslı olduğunu ve katılan öğretmenlerin ek ders ücreti alacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Ömer İnan, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan telafi dersleri hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Genel Müdür İnan, yaptığı paylaşımda, “Telafi programımızın ‘yaz dönemi’ kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen petrol tankeri nedeniyle trafik askıya alındı
Afyonkarahisar'da kayıp iki kız çocuğu bir evin gizli bölmesinde bulundu
Fatih gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaja başladı
Türkiye 28 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuran'ı Kerim okudu
Karadeniz'de bela olan Amerikan beyaz kelebeği ile entegre mücadele uyarısı
Leyla Aydemir davasında şok eden ses kaydı! "Duyulursa beni öldürürler"
Mehmet Ağar istifa etti! Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetimindeydi
İngiltere'den Johnson and Johnson koronavirüs aşısına onay
Türkiye'ye girmeye çalışan 8 terörist sınırda yakalandı
Yorumlar 1 yorum