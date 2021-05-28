İstanbul Boğazı'nda sürüklenen petrol tankeri nedeniyle trafik askıya alındı
İSTANBUL Boğazı'nda ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi. Tankere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörlerle müdahale edildi. Tanker, kıyıya 300 metre kala durdurulurken İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı.Abone ol
İSTANBUL Boğazı'ndan geçen 'RAVA' isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tanker, makine arızası nedeniyle Yenikoy dönüşünde sürüklenmeye başladı.
Tankere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörlerle müdahale edildi. 'RAVA' isimli tanker kıyıya 300 metre kala durduruldu. Tankere kurtarma römorkörü ve can kurtarma botu yönlendirildi.
Olay nedeniyle İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı.