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EuroLeague'de Anadolu Efes finale yükseldi

Anadolu Ajansı
EuroLeague'de Anadolu Efes finale yükseldi

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Rusya'nın CSKA Moskova takımını 89-86 mağlup eden Anadolu Efes finale yükseldi.

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Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes ilk 3 dakikayı 8-2 önde geçti. Boyalı alandan skor üreten CSKA Moskova karşısında Simon ve Beaubois ile 3 sayı çizgisinin gerisinden basketler bulan Anadolu Efes, 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 13-23. Lacivert-beyazlı takım, CSKA Moskova'ya büyük üstünlük kurduğu ve dış atışlardan 5 isabet bulduğu ilk periyodu 25-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de iyi performansını sürdüren Anadolu Efes, Micic'in skorer oyunuyla 15. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 24-39. Clyburn'ün devreye girmesiyle farkı azaltan CSKA Moskova'ya Larkin ve Sertaç Şanlı'nın kazandırdığı sayılarla cevap veren Anadolu Efes soyunma odasına 49-37 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan Anadolu Efes, 11-2'lik seri yakalayarak 23. dakikada farkı 21 sayıya çıkardı: 39-60. Kalan bölümde Lundberg'in hücumda verdiği 10 sayılık katkıyla farkı azaltan CSKA Moskova karşısında pota altından etkili olan Anadolu Efes son çeyreğe 71-55 önde girdi.

Dördüncü periyot büyük bir heyecana sahne oldu. İlk bölümünde dış atışlardan 3 isabet bulan CSKA Moskova, 34. dakikada farkı 9 sayıya indirdi: 66-75. Basit hatalar yapan Anadolu Efes karşısında Hackett ve Clyburn ile etkili olan CSKA Moskova, Kurbanov'un serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılarıyla bitime 1 dakika 8 saniye kala farkı 1'e indirdi: 86-87. Kalan süreçte dış atış denemelerinden isabet sağlayamayan CSKA Moskova karşısında Larkin ile serbest atışlardan kritik sayılar bulan Anadolu Efes karşılaşmadan 89-86 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

CSKA Moskova: 86 - 89 :Anadolu Efes

Salon: Lanxess Arena
Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Juan Carlos Garcia (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya)

CSKA Moskova: Hilliard, Hackett 17, Shengelia 10, Kurbanov 2, Eric, Lundberg 15, Ukhov 8, Antonov, Strelnieks 2, Voigtmann 6, Clyburn 26

Anadolu Efes: Micic 25, Beaubois 15, Simon 10, Singleton 1, Sertaç Şanlı 19, Larkin 11, Moerman 6, Anderson 2, Doğuş Balbay, Dunston

Beş faulle çıkanlar: 33.01 Lundberg (CSKA Moskova), 36.55 Micic (Anadolu Efes)

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