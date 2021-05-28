Fatih Sultan Mehmet müzesi Edirne'de açıldı pek çok özelliğiyle şaşırttı

Fatih'in not defterindeki çizimler duvara işlendi

Medrese odalarının her birinde bir anın anlatıldığı müzedeki ilk odada Fatih'in doğumu aktarılıyor. Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu zamanki Osmanlı coğrafyasının haritalarla anlatıldığı müzede ilgi çeken pek çok diaroma da yer alıyor.