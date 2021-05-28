Fatih Sultan Mehmet müzesi Edirne'de açıldı pek çok özelliğiyle şaşırttı
Edirne'de kurulan Fatih Sultan Mehmet Müzesi kapılarını ziyaretçilerine açtı. Geleneksel ve modern yaklaşımlarla tanzim edilen Saatli Medrese, Türkiye'de Fatih Sultan Mehmet'e adanmış ilk tematik müze olma vasfını taşıyor.
Edirne Valisi Ekrem Canalp'in fikri ile "Edirneli Fatih'in" anlatılması parolasıyla yola çıkılan projede müze kurulması çalışmalarına geçen yıl yaz aylarında başlanmıştı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi akademisyenlerinden oluşturulan bilim kurulu ile senaryolar üzerinde çalışmaların yapıldığı proje, kısa sürede tamamlandı.
Fatih'in eğitim aldığı Saatli Medrese'de kurulan müze pek çok özelliğiyle dikkati çekiyor. Müze, Fatih Sultan Mehmet'in hayatından kesitler, birebir ölçülerde silikon heykeller, özel tasarlanan figürlerin yer aldığı dioramalar ve minyatürlerle canlandırıldı.
Dioramalarda Saatli Medrese'nin inşası, Edirne Yeni Saray'daki Kum Kasrı ve Babüssaade, Aavaş Kulesi, Şahi topunun dökümü gibi temalar işlendi. Sultan II. Murad, Hüma Sultan, Şehzade Mehmet, Fatih Sultan Mehmet, Molla Gürani gibi dönemin tarihsel şahsiyetleri üç boyutlu modellenerek döneme uygun kıyafetlerle giydirildi.
Fatih'in not defterindeki çizimler duvara işlendi
Medrese odalarının her birinde bir anın anlatıldığı müzedeki ilk odada Fatih'in doğumu aktarılıyor. Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu zamanki Osmanlı coğrafyasının haritalarla anlatıldığı müzede ilgi çeken pek çok diaroma da yer alıyor.