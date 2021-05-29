Bulgaristan’da 7 ABD askeri fabrikaya baskın düzenledi

Bulgaristan’da NATO tatbikatı sırasında yanlış talimat aldıkları tahmin edilen 7 ABD askerinin, bir ayçiçek fabrikasına düzenledikleri baskın paniğe neden oldu. "Ezildik ve aşağılandık. Resmen ölüm tehdidi aldık" diyen fabrika sahibi suç duyurusunda bulundu.

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Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Çeşnigirovo Hava Üssü yakınlarında yapılan "Swift Response" adlı NATO tatbikatına katılan 7 ABD askeri, yanlışlıkla bölgedeki bir ayçiçek fabrikasına baskın düzenledi.

Yanlış talimat aldıkları tahmin edilen ABD askerlerinin baskını, kameralara yansıdı.

Yere yatırıp silah doğrulttular

Görüntülerde, silahlı ABD askerlerinin, fabrika duvarını aşıp işçilere silah doğrulttukları görülüyor.

Fabrikadaki işçileri "yere yatın, kıpırdamayın" diye emir vererek etkisiz hale getiren askerler, paniğe neden oldu.

"Yardım çağırma cesareti bulamadım"

İşçilerden Georgi Neşev, yaptığı açıklamada, "O kadar korktum ki, acil yardım bile çağırma cesareti bulamadım." dedi.

Fabrikanın sahibi Marin Dimitrov ise Savunma Bakanlığına başvurup özür ve açıklama talep ettiğini bildirdi.

Fabrika sahibi suç duyurusunda bulundu

Dimitrov, henüz bir yanıt alamadığını belirterek, Filibe Askeri Yargıtayı'na suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

"Ezildik ve aşağılandık"

Silahlı baskını "büyük bir hakaret olarak" tanımlayan Dimitrov, "Ezildik ve aşağılandık. Resmen ölüm tehdidi aldık. Adeta gangster veya terörist muamelesi gördük. Adalet yoluyla haklarımı sonuna kadar arayacağım." diye konuştu.

Tatbikata, 2 bin 200 askeri personel ile 30 savaş uçağı ve bir helikopter katılıyor.