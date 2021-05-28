Sedat Peker'e verilen koruma kararında imzası olan Selami Altınok kendini savundu

AK Parti Milletvekili Selami Altınok, İstanbul İl Emniyet Müdürü olduğu dönemde organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e verilen koruma kararı belgesindeki imzasıyla ilgili konuştu.

Abone ol

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e verilen koruma polisi üzerinden tartışmalar devam ederken, "Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e 'DHKP-C tehdidi' bahanesiyle verilen koruma kararında FETÖ izi tespit edildi" başlığıyla bir haber paylaşıldı.

Belgede kişiler ve imzalar açık verildi

Söz konusu haberde yer alan belgede, bugün AK Parti milletvekili olan, eski İl Emniyet Müdürü Selami Altınok ile yardımıcı Mustafa Çalışkan'ın ve bugün Ankara Valisi olan, eski İstanbul Valisi Vasip Şahin'in imzasının bulunduğu görüldü.

"15 temmuz'da gösterdiğimiz duruşa milletimiz şahittir"

Belgedeki imzası ve tartışmalarla ilgili yazılı açıklama yapan Altınok, "Son günlerde kamuoyunu meşgul eden şahsın koruma kararına ilişkin haberlerde ve 'FETÖ izi bulundu' başlığıyla servis edilen belgede, resmi sıfat ve görev taşıyan kişiler haksız bir şekilde ifşa ve itham edilmiştir. Şahsım, birlikte çalıştığım ve koruma kararı verilen belgede adı geçen imza sahiplerinin gerek 17-25 Aralık gerekse 15 Temmuz sürecinde yürüttükleri mücadele ve gösterdikleri duruşa tüm milletimiz ve kamuoyu yakından şahittir. Bunun aksine bir ima, iddia ve iftira her iki dünyada da hak ihlali olup iddia sahiplerini ağır vebal ve sorumluluk altına sokmuştur." tepkisini gösterdi.