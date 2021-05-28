BIST 1.422
DOLAR 8,56
EURO 10,44
ALTIN 524,25
HABER /  GÜNCEL

Sedat Peker'e verilen koruma kararında imzası olan Selami Altınok kendini savundu

Sedat Peker'e verilen koruma kararında imzası olan Selami Altınok kendini savundu

AK Parti Milletvekili Selami Altınok, İstanbul İl Emniyet Müdürü olduğu dönemde organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e verilen koruma kararı belgesindeki imzasıyla ilgili konuştu.

Abone ol

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e verilen koruma polisi üzerinden tartışmalar devam ederken, "Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e 'DHKP-C tehdidi' bahanesiyle verilen koruma kararında FETÖ izi tespit edildi" başlığıyla bir haber paylaşıldı.

Belgede kişiler ve imzalar açık verildi
Söz konusu haberde yer alan belgede, bugün AK Parti milletvekili olan, eski İl Emniyet Müdürü Selami Altınok ile yardımıcı Mustafa Çalışkan'ın ve bugün Ankara Valisi olan, eski İstanbul Valisi Vasip Şahin'in imzasının bulunduğu görüldü.

"15 temmuz'da gösterdiğimiz duruşa milletimiz şahittir"
Belgedeki imzası ve tartışmalarla ilgili yazılı açıklama yapan Altınok, "Son günlerde kamuoyunu meşgul eden şahsın koruma kararına ilişkin haberlerde ve 'FETÖ izi bulundu' başlığıyla servis edilen belgede, resmi sıfat ve görev taşıyan kişiler haksız bir şekilde ifşa ve itham edilmiştir. Şahsım, birlikte çalıştığım ve koruma kararı verilen belgede adı geçen imza sahiplerinin gerek 17-25 Aralık gerekse 15 Temmuz sürecinde yürüttükleri mücadele ve gösterdikleri duruşa tüm milletimiz ve kamuoyu yakından şahittir. Bunun aksine bir ima, iddia ve iftira her iki dünyada da hak ihlali olup iddia sahiplerini ağır vebal ve sorumluluk altına sokmuştur." tepkisini gösterdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanlığından Avusturyalı bakana tepki
TFF 1. Lig'e yükselen son takım Sakaryaspor'u farklı yenen Kocaelispor oldu
EuroLeague'de Anadolu Efes finale yükseldi
Pentagon'dan PKK/YPG için fon talebi!
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen petrol tankeri nedeniyle trafik askıya alındı
Afyonkarahisar'da kayıp iki kız çocuğu bir evin gizli bölmesinde bulundu
Biden yönetiminden Türkiye'ye ilk üst düzey ziyaret gerçekleşti
Fatih gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaja başladı
Türkiye 28 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Meral Akşener'in Taksim Camii paylaşımı olay oldu
Yorumlar 14 yorum