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TFF 1. Lig'e yükselen son takım Sakaryaspor'u farklı yenen Kocaelispor oldu

Anadolu Ajansı
TFF 1. Lig'e yükselen son takım Sakaryaspor'u farklı yenen Kocaelispor oldu

2. Lig play-off finalinde Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 yenerek Manisa ve Eyüpspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen son takım oldu.

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2. dakikada Burak Süleyman'ın soldan kullandığı korner atışında altıpas üzerinde topla buluşan Musa Nizam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Musa Nizam tekrar önünde bulduğu topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0

38. dakikada Kocaelispor skoru 2-0 yaptı. Savunmanın arasına atılan pasa hareketlenen Mustafa Tahir Babaoğlu topu ceza sahası içine kadar sürdükten sonra meşin yuvarlağı arka direğe çıkardı. Benhur Keser meşin yuvarlağı yerden boş kaleye gönderdi: 2-0

41. dakikada Kocaelispor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Burak Süleyman'ın yerden ceza sahası içine yaptığı ortaya Murat Cem Akpınar dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

88. dakikada Kocaelispor 4. golü buldu. Savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Bahattin Köse'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0

Kocaelispor maçı 4-0 kazanarak TFF 1. Lig'e yükseldi.

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